Номер 13. раскройте скобки: а) (2х-3y)(5x+7y-1); б) (х²-у²)(х+у); в) (а-b)(a²+ab+b²); г) (a+2)(a²-2a+4) д) (a+b)(a²-ab+b²) e) (x+1)(x²-x+1) номер 14. разложите на множители: a) 7ab²+14a²b; б) -3,6x²y³+0,8x⁴y в пятой степени; в...
Алгебра
Номер 13. раскройте скобки: а) (2х-3y)(5x+7y-1); б) (х²-у²)(х+у); в) (а-b)(a²+ab+b²); г) (a+2)(a²-2a+4) д) (a+b)(a²-ab+b²) e) (x+1)(x²-x+1) номер 14. разложите на множители: a) 7ab²+14a²b; б) -3,6x²y³+0,8x⁴y в пятой степени; в) 2√17xy⁴-√17x²y; г) -15tz²-√5t²z; д) x(3-y)+5(y-3); e) 2,5a(a-1)-(1-a) помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13. а) 10x^2+14xy-2x-15xy-21y^2+3y б) x^3+yx^2-y^2x-y^3 в)a^3+a^2b+ab^2-a^2b-ab^2-b^3 г)а^3-2а^2+4a+2a^2-4a+8 д)a^3-a^2b+b^2a+ba^2-ab^2+b^3 е) x^3-x^2+x+x^2-x+1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык