Номер 13. раскройте скобки: а) (2х-3y)(5x+7y-1); б) (х²-у²)(х+у); в) (а-b)(a²+ab+b²); г) (a+2)(a²-2a+4) д) (a+b)(a²-ab+b²) e) (x+1)(x²-x+1) номер 14. разложите на множители: a) 7ab²+14a²b; б) -3,6x²y³+0,8x⁴y в пятой степени; в...

Алгебра

Номер 13. раскройте скобки: а) (2х-3y)(5x+7y-1); б) (х²-у²)(х+у); в) (а-b)(a²+ab+b²); г) (a+2)(a²-2a+4) д) (a+b)(a²-ab+b²) e) (x+1)(x²-x+1) номер 14. разложите на множители: a) 7ab²+14a²b; б) -3,6x²y³+0,8x⁴y в пятой степени; в) 2√17xy⁴-√17x²y; г) -15tz²-√5t²z; д) x(3-y)+5(y-3); e) 2,5a(a-1)-(1-a) помогите плиз

Автор: Гость