номер 1347(задача)В двух бочках 725 л. бензина. Когда из 1 бочки взяли 1/3 , а из 2 бочки 2/7 бензина , то в обеих бочках бензина стало поровну. Сколь ко литров бензина было в каждой бочке первоначально?

Пусть в первой бочке было x литров, тогда во второй -(725-x)л. Из первой взяли 1/3х, осталось- 2/3х; Из второй взяли 2/7(725-Х) , осталось-(725-х) -2/7(725-х) , по условию задачи осталось поровну в обеих бочках, т. е. : 2/3х=(725-х) -2/7(725-х) . Избавимся от дробей: умножим обе части уравнения на 21, получим: 14х=21(725-х) -6(725-х), далее произведем умножение и вычисление. В итоге получим: 29х=725*15. Ну а дальше сами.