Номер 335 ( б,в,г )

Гость: Гость:

а) а+7843, если а=567 567+7843=8410 если а=2415 2415+7843=10258 б) 88942-х, если х= 44761 88942-44761=44181 если х=17942 88942-17942=71000в) (а+b)-674 если а=830, b=243 (830+243)-674=399 если а=1712, b=805 (1712+805)-674=1843