Номер 335 ( б,в,г )

Русский язык
Номер 335 ( б,в,г )
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 а) а+7843,     если а=567       567+7843=8410     если а=2415     2415+7843=10258     б) 88942-х,      если х= 44761  88942-44761=44181     если х=17942   88942-17942=71000в) (а+b)-674     если а=830, b=243      (830+243)-674=399    если а=1712, b=805     (1712+805)-674=1843

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Во время практической работы учитель химии Гелий Аргонович предложил ученикам определить плотность любого вещества на выбор: мел, сахар, речной пес...
Ответить
Химия
Помогите 30 баллов.........
Ответить
География
Перевести численный масштаб в именованный: 1:10 000; 1:20 000 000; 1:5000; 1:300 000; 1:750 000; 1:200 000 000 Перевести именованный в численны...
Ответить
Қазақ тiлi
Дополни предложения на казахском : Маған дос керек ,өткені... Менің досым жақсы, с??бебі.... Мен досымды сыйлаймын , өткені... .
Ответить
Қазақ тiлi
Сөздерге өздік етістің тиісті жұрнақтарын жалғап, cөйлем құрап жазыңдар Ки, жу, о??а, тазала, сүрт, бу
Ответить