Номер 4 плизззззззззззззззщзщззщжщзззз

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Номер 4 плизззззззззззззззщзщззщжщзззз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сфоткай самое начало тетради ну эта картонная фигня сфоткай и жди и да класс какой
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