Номер 4 в первый день продали 45 м а во 2 день на 6 м метров чем 1 а в 3 день на 8 м больше чем во 2 день

Математика

Номер 4 в первый день продали 45 м а во 2 день на 6 м метров чем 1 а в 3 день на 8 м больше чем во 2 день

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