Номер 4 в первый день продали 45 м а во 2 день на 6 м метров чем 1 а в 3 день на 8 м больше чем во 2 день

Математика
Номер 4 в первый день продали 45 м а во 2 день на 6 м метров чем 1 а в 3 день на 8 м больше чем во 2 день
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45+6=51 м во 2й день 51+8=59 м в 3й день
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