Номер 437 Длина прямоугольного параллелепипеда равна а сантиметров ширина B сантиметров и высота C сантиметров Найдите объем площадь поверхности и сумму длин всех ребер этого параллелепипеда
Математика
Номер 437 Длина прямоугольного параллелепипеда равна а сантиметров ширина B сантиметров и высота C сантиметров Найдите объем площадь поверхности и сумму длин всех ребер этого параллелепипеда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=aвc; Sпов=2ав+2вс+2ас; Сумма длин всех ребер=4а+4в+4с
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