Номер 437 Длина прямоугольного параллелепипеда равна а сантиметров ширина B сантиметров и высота C сантиметров Найдите объем площадь поверхности и сумму длин всех ребер этого параллелепипеда

Математика

Номер 437 Длина прямоугольного параллелепипеда равна а сантиметров ширина B сантиметров и высота C сантиметров Найдите объем площадь поверхности и сумму длин всех ребер этого параллелепипеда

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