Номер 47 Восстановите в таблице отсутствующие названия видов орфограмм. Каждую графу дополните пятью примерами. 1 столб: непроверяемые глас.и соглас. корня. Пример: кАлач (дописать 5 примеров) 2 столб: надо написа...

Номер 47 Восстановите в таблице отсутствующие названия видов орфограмм. Каждую графу дополните пятью примерами. 1 столб: непроверяемые глас.и соглас. корня. Пример: кАлач (дописать 5 примеров) 2 столб: надо написать название столбика. Пример: лЕсной (дописать 5) 3 столб: надо написать название столбика. Пример: чЁрный (дописать 5) 4 столб: надо написать название столбика. Пример: располОжить (дописать 5)