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Номер 779 под цифрой 1) и 2)
Математика
Номер 779 под цифрой 1) и 2)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) х=56/19-80/19=-24/19 2)-x=115/14-25=-235/14 x=235/4
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