Номер опыта . 1 2 3 Сила тока I,A . 0,5 0,6 0,3 Напряжение V,B . 1 1,2 0,6 Сопротивление R.Om. ? ? ? Результаты вычислений R1 =
Физика
Номер опыта . 1 2 3 Сила тока I,A . 0,5 0,6 0,3 Напряжение V,B . 1 1,2 0,6 Сопротивление R.Om. ? ? ? Результаты вычислений R1 =
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