Нормальную краткую запись дайте по задаче: В детский сад привезли 3 ящика фруктов по 8 кг в каждом. Часть фруктов за завтраком съели, и тогда осталось 15 кг. Сколько килограммов фруктов съели за завтраком?

Математика

Нормальную краткую запись дайте по задаче: В детский сад привезли 3 ящика фруктов по 8 кг в каждом. Часть фруктов за завтраком съели, и тогда осталось 15 кг. Сколько килограммов фруктов съели за завтраком?

Автор: Гость