Нормальную краткую запись дайте по задаче: В детский сад привезли 3 ящика фруктов по 8 кг в каждом. Часть фруктов за завтраком съели, и тогда осталось 15 кг. Сколько килограммов фруктов съели за завтраком?
Математика
Нормальную краткую запись дайте по задаче: В детский сад привезли 3 ящика фруктов по 8 кг в каждом. Часть фруктов за завтраком съели, и тогда осталось 15 кг. Сколько килограммов фруктов съели за завтраком?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8•3=24(всего) 2)24-15=9(съели) Ответ:сели 9кг
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