Новогодние подарки, которых болеше за 200, но меньше за 400, разложили в коробки по 6 штук. Вычислите сколко всего было подарков, если известно, что п рипопытке разложить их в коробки по 9 штук 3 подарка оставались ли...
Новогодние подарки, которых болеше за 200, но меньше за 400, разложили в коробки по 6 штук. Вычислите сколко всего было подарков, если известно, что п рипопытке разложить их в коробки по 9 штук 3 подарка оставались лишними, а при попытке разложить подарки по 7 штук оставалось 2 лишних. ПОМОГИТЕ КТО-НИБУДЬ!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
число 6х - делится на 6 число 6х+6 - делится на 9 6х+6 =6*(x+1)=6*3*y - делится на 9 х+1=3y x=3y-1 исходное число 6х=6*(3y-1)=18y-6 18y-6+5=18y-1 делится на 7 y=7*z+2 исходное число 6х=6*(3y-1)=18y-6=18(7*z+2)-6=126*z+30 при z=2 исходное число равно 282 - это ответ