Новогодние подарки, которых болеше за 200, но меньше за 400, разложили в коробки по 6 штук. Вычислите сколко всего было подарков, если известно, что п рипопытке разложить их в коробки по 9 штук 3 подарка оставались ли...

Новогодние подарки, которых болеше за 200, но меньше за 400, разложили в коробки по 6 штук. Вычислите сколко всего было подарков, если известно, что п рипопытке разложить их в коробки по 9 штук 3 подарка оставались лишними, а при попытке разложить подарки по 7 штук оставалось 2 лишних. ПОМОГИТЕ КТО-НИБУДЬ!!