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НСК чисел 32 і 36 дуже треба!!!!
НСК чисел 32 і 36 дуже треба!!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
32= 2*2*2*2*2 36=2*2*3*3 НОК =2*2*2*2*2**3*3=288
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