Ну ка расскажи что ты подаришь своему дружку на день рождения сил папа есть подарочек сказал я сегодня Вера Сергеевна в гуся выпотрошил и Я у неё Выпросил гусиное горло чтобы мишки подарить Покажи сказал папа я вытащил из карма...

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Ну ка расскажи что ты подаришь своему дружку на день рождения сил папа есть подарочек сказал я сегодня Вера Сергеевна в гуся выпотрошил и Я у неё Выпросил гусиное горло чтобы мишки подарить Покажи сказал папа я вытащил из кармана гусиное горло найдите в этом тексте гланолы повелительной формы заранее спасибо.

Автор: Гость