НУ ПРОШУ,УЖ СКОЛЬКО ТАКИХ ОТПРАВИЛА ВОПРОСОВ,А НИКТО НЕ ОТВЕЧАЕТ(БАЛЫ ПОТРАТИЛА)П??МОГИТЕ! СРОЧНО!СОСТАВИТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С ОШИБКАМИ(9 КЛАСС),ТОЛЬКО НОРМАЛЬНЫЙ,ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ,ПОЖАЛУЙСТА!
Обществознание
НУ ПРОШУ,УЖ СКОЛЬКО ТАКИХ ОТПРАВИЛА ВОПРОСОВ,А НИКТО НЕ ОТВЕЧАЕТ(БАЛЫ ПОТРАТИЛА)П??МОГИТЕ! СРОЧНО!СОСТАВИТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С ОШИБКАМИ(9 КЛАСС),ТОЛЬКО НОРМАЛЬНЫЙ,ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ,ПОЖАЛУЙСТА!
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Гость:
В интернете набери, там должно выйти или что то подобное выйдет
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