Ну значит в растение цветника выбери название тех которые в дикой природе характерные для зоны степей. Запиши в строке ответа. Гладиолус, георгина, ирис, хмель, бархатцы, физалис, тюльпан, лилейник.
Окружающий мир
Ну значит в растение цветника выбери название тех которые в дикой природе характерные для зоны степей. Запиши в строке ответа. Гладиолус, георгина, ирис, хмель, бархатцы, физалис, тюльпан, лилейник.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего лилейник и хмель, по крайней мере в степи они встречаются точно. Тюльпан и бархатцы сразу отпадают, ирис и георгины тоже. Вот физалис ещё может быть, но не уверен. Надеюсь, что помог. Улачи!
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