Нуждаюсь в проверке сочинение на знаки препинания. «Странно: почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, что бы ло в школе, — нет, а за то, что сталось с...

Разное
Нуждаюсь в проверке сочинение на знаки препинания. «Странно: почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, что бы ло в школе, — нет, а за то, что сталось с нами после». Я полностью согласен с мнением писателя. Такие учителя, какие описываются в тексте, навечно останутся в сердцах даже самых нерадивых и непослушных учеников. В качестве примера, я хочу привести произведение Валентина Распутина «Уроки французского». В данном произведении рассказывается о мальчике, который хорошо учился в школе, но он сильно голодал, недоедал. Его отправляют в другую школу, где он встречает Лидию Михайловну. Она преподаватель французского языка. Однажды, мальчика побили его знакомые во время того, как они играли на деньги. Первым уроком шёл французский, и учительница Лидия Михайловна, которая была его классной, поинтересовалась, что с ним случилось. Он попытался соврать, но тут высунулся Тишкин и выдал его с потрохами. Но Лидия Михайловна не пожаловалась директору. Через некоторое время на имя школы пришла посылка, в которой находились макароны. Мальчик сразу понял от кого. Он принес эту коробку обратно Лидии Михайловне. Вскоре, Лидия Михайловна, решает позвать мальчика к себе домой и играть с ним в пристенку на деньги. К несчастью об этом узнает директор школы и увольняет преподавательницу. После каникул, он замечает еще одну посылку в которой находились яблоки, которые он видел только на картинках. В качестве второго аргумента, я хочу привести рассказ А.И. Куприна «Тапёр». 14-летний Юрий Азагаров, учащийся реального училища, подрабатывая тапёром на рождественской ёлке в семье Рудневых, знакомится с Антоном Григорьевичем Рубинштейном. Знаменитый композитор просит сыграть подростка Венгерскую рапсодию Листа и, глубоко проникшись его игрой, увозит с собой. Впоследствии Азагаров стал прекрасным музыкантом и талантливым композитором, но никогда и никому он не передавал тех «священных слов», что сказал ему в ту рождественскую ночь его великий учитель. Таким образом, можно сделать вывод, что роль учителя в жизни человека огромна. И если на вашем пути встретится настоящий педагог, то он останется в памяти учеников и их родителей.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ОШИБКИ: Вскоре Лидия Михайловна решает позвать мальчика к себе домой и играть с ним в пристенку на деньги. К несчастью, об этом узнает директор школы и увольняет преподавательницу. После каникул он замечает еще одну посылку, в которой находились яблоки, которые он видел только на картинках. а так всё правильно, молодец. и сочинение очень хорошее)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Подобрать синонимы с непроизносимыми согласными К данным словосочетаниям Храбрый воин,тяжелая мебель, героический поступок
Ответить
Разное
Разбор слова по составу "ПОСТРОИТЬ". Помогите!!!! (17 баллов за ответ.)
Ответить
Разное
Із яких слів зроблено слово упустив
Ответить
Разное
Египетские земледельцы изпользовали тростник для строентия домов
Ответить
Разное
10дм больше или меньше 50см
Ответить
Разное
Верно утверждение m-(n+500)=(m-n)+500
Ответить
Разное
Является ли южно-федеральный, национально-территориальным?
Ответить
Разное
Найдите область определения -2x^2+5x-2
Ответить
Разное
Я не могу понять, помогите пожалуйста разобраться нам в школе задали сделать это, а я не совсем поняла, учебников нету Заполни таблицу, используя з...
Ответить
Разное
Ответьте пожалуйста, 1.Что такое лексическое и грамматическое значение слова? 2.Расскажите об однозначных и многозначных словах,прямом и переносном...
Ответить