Нуждаюсь в проверке сочинение на знаки препинания. «Странно: почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, что бы ло в школе, — нет, а за то, что сталось с...

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Нуждаюсь в проверке сочинение на знаки препинания. «Странно: почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, что бы ло в школе, — нет, а за то, что сталось с нами после». Я полностью согласен с мнением писателя. Такие учителя, какие описываются в тексте, навечно останутся в сердцах даже самых нерадивых и непослушных учеников. В качестве примера, я хочу привести произведение Валентина Распутина «Уроки французского». В данном произведении рассказывается о мальчике, который хорошо учился в школе, но он сильно голодал, недоедал. Его отправляют в другую школу, где он встречает Лидию Михайловну. Она преподаватель французского языка. Однажды, мальчика побили его знакомые во время того, как они играли на деньги. Первым уроком шёл французский, и учительница Лидия Михайловна, которая была его классной, поинтересовалась, что с ним случилось. Он попытался соврать, но тут высунулся Тишкин и выдал его с потрохами. Но Лидия Михайловна не пожаловалась директору. Через некоторое время на имя школы пришла посылка, в которой находились макароны. Мальчик сразу понял от кого. Он принес эту коробку обратно Лидии Михайловне. Вскоре, Лидия Михайловна, решает позвать мальчика к себе домой и играть с ним в пристенку на деньги. К несчастью об этом узнает директор школы и увольняет преподавательницу. После каникул, он замечает еще одну посылку в которой находились яблоки, которые он видел только на картинках. В качестве второго аргумента, я хочу привести рассказ А.И. Куприна «Тапёр». 14-летний Юрий Азагаров, учащийся реального училища, подрабатывая тапёром на рождественской ёлке в семье Рудневых, знакомится с Антоном Григорьевичем Рубинштейном. Знаменитый композитор просит сыграть подростка Венгерскую рапсодию Листа и, глубоко проникшись его игрой, увозит с собой. Впоследствии Азагаров стал прекрасным музыкантом и талантливым композитором, но никогда и никому он не передавал тех «священных слов», что сказал ему в ту рождественскую ночь его великий учитель. Таким образом, можно сделать вывод, что роль учителя в жизни человека огромна. И если на вашем пути встретится настоящий педагог, то он останется в памяти учеников и их родителей.

Автор: Гость