1. Это озеро не отыщешь на карте. 2. Совсем скучное житьё началось у Васютки. 3. Васютка проснулся поздно. 4. Весело насвистывая, шёл он по тайге, следил за пометами на деревьях и думал отом, что. наверное, всякая теежная дорога начинается с затесей. 5. В лесу сделалось совсем тихо. 6. Занятый хлопотами, васютка не так остро чувствовал одиночество. 7. Впереди берег... Вода! 8. В полдень васютка поднял с реки табун гусей, ударил по ним картечью и выбил двух. 9. Пароход всё приближался и приближался. 10. ..И вот Васютка дома!