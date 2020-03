Нужен доклад на тему правила безопасности в классе.

Гость: Гость:

На английском языке Перевод на русский язык School Rules Школьные правила School is the place where we meet almost all our future friends, where every day brings new emotions and new experience. It gives us the opportunity to gain knowledge, to communicate with friends, to explore the world. Finally, school is where every weekday children spend even more time than at home – from early morning till evening. There are certain rules to be followed by all pupils and teachers at school. These rules make the life at school pleasant and comfortable for everyone involved. For example, it is a good idea to come to school 10-15 minutes before the start of the lesson. Then you have some time to say hello to your classmates and to discuss with them the latest news in order not to do it during the lesson. What’s more, you should prepare for the lessons, doing your homework in advance. Then, you should turn off your mobile phone during the lessons so it does not interfere with listening to the teacher carefully. And also try not to talk with other children during the lessons. That would prevent both of you from studying. Nowadays many schools have school uniform. It is believed that school uniform makes children more disciplined and removes social inequality because both rich and poor children wear the same clothes. Nevertheless, wearing school uniform is a must for all pupils. To sum up, whether you like it or not school rules are to follow for of all children at school. They help to avoid unpleasant and awkward. Школа – это место, где мы встречаем почти всех своих будущих друзей, каждый день получаем новые эмоции и опыт. Школа дает возможность узнавать новое, общаться с друзьями, исследовать мир. И в конце концов, школа – это то место, где каждый будний день дети проводят даже больше времени чем дома – с раннего утра и до самого вечера. В школе существуют некоторые правила, которые должны соблюдаться всеми учениками и учителями. Эти правила существуют для того, чтобы сделать пребывание в школе приятным. Например, приходить в школу как минимум за 10 минут до начала уроков – не самая плохая идея. Тогда у тебя будет время для того, чтобы поздороваться и поболтать с одноклассниками, не отвлекаясь на это во время уроков. Кроме того, следует готовиться к урокам заранее, выполнять домашнюю работу. Затем, выключай на уроках мобильный телефон, чтобы тебя ничего не мешало слушать учителя. Также старайся не болтать с одноклассниками во время занятий, это будет мешать учиться вам обоим. В настоящее время во многих школах принято носить школьную форму. Считается, что школьная форма делает учеников более дисциплинированными и снимает социальное неравенство, потому что и богатые, и бедные дети носят одинаковую одежду. Как бы там ни было, носить школьную форму является обязательным для всех учеников. Подводя итог, независимо от того, нравятся ли школьные правила или нет, они должны соблюдаться, ведь эти правила помогают избежать неприятных и неудобных ситуаций.