Нужен маленький рассказ о себе на французском Зовут Игорь 10 лет живу в Феодосии учусь в французской специализированной школе №1 у меня есть друг Ростислав нам нравится вмес те играть компьютерные игры
Нужен маленький рассказ о себе на французском Зовут Игорь 10 лет живу в Феодосии учусь в французской специализированной школе №1 у меня есть друг Ростислав нам нравится вмес те играть компьютерные игры
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Je m apelle Igor.Je m habite a Feodosia. Je fais mes etudes a l ecole francaise specialize numero 1. J ai un ami Rostislav et on aime jouer a l ordinateur ensemble.