Нужен проект на тему ,, они защищали родину,, СРОЧНО!!!

мЗа годы службы в армии он окончил Учительский институт в Уссурийске и Педагогический в Хабаровске. Ветеран участвовал в боях в составе войск Севере - Западного, Карельского, Первого дальневосточного фронтов. Он подполковник в отставке, инвалид войны 2 группы. Живет в городе Екатеринбурге, является членом совета ветеранов, литературного клуба «Новая библиотека».Знаменательна встреча Фёдора Петровича с Константином Симоновым: два фронтовика, два поэта, два мужчины понимали друг друга без слов. Федор Петрович бережно хранит томик стихов с автографом К.Симонова. Их судьбы во многом перекликались, их творчество напоминает нам о цене той Великой Победы, о людях, подаривших Победу потомкам.Сам Ф. Петрович как - то сказал : « У каждого из произведений, как и у людей, своя судьба. Одно из них , родившись, вскоре погибает, так и не выйдя в свет. Другое безотлагательно начинает своеобразную, порой удивительную жизнь.» Разве вот такие строки прошли мимо читателя, не стали песней - признанием в любви? Пожелай - и для тебя достану в море отраженную звезду, согласись, твоей судьбою стану и ни в чем тебя не подведу. Не таись, прошу тебя, не надо, От кого скрываться нам двоим? Принеси мне солнечную радость Смелым откровением своим.