Нужен список словосочетаний с пречастими с нн 20 штук

Нужен список словосочетаний с пречастими с нн 20 штук

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Выкрашенные стены, сорванные цветы, увиденная картина, скошенный луг, выкрашенный забор
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