Нужна ли музыка военному человеку СРОЧНО!!!!
Разное
Нужна ли музыка военному человеку СРОЧНО!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Военному нужна не музыка, а МАРШ! МАРШ - это музыка для марша, под него шагают военные.
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