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Нужна помощь. Пожалуйста! 6Cos(4x-p/4)+6=0 Log2 (x(во второй степени)-3х)=2
Нужна помощь. Пожалуйста! 6Cos(4x-p/4)+6=0 Log2 (x(во второй степени)-3х)=2
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