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Нужна русская пословица и пословица иностранная похожая по смыслу помогите
Нужна русская пословица и пословица иностранная похожая по смыслу помогите
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