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нужно 3 примыкания и три управления
нужно 3 примыкания и три управления
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Примыкания:говорить красиво, идти на цыпочках, ясно излагать. управления:сидеть в кабинете, вырастить в теплице, песня цыганки.
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