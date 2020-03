Нужно 4 пословицы, 3 поговорки на английском, английского происхождения. "Спасибо" и отметка как лучший вопрос тем, кто напишет перевод и аналог на русском.

2. "The pen is mightier than the sword." Смысл: Попытка убедить людей, что идеи и слова эффективнее чем попытка заставить силой делать людей что вам нужно. Дословный перевод: Ручка (перо) могущественее меча. Русский аналог: Что написано пером — не вырубить топором. Злые языки страшнее пистолета. 3. "When in Rome, do as the Romans."Смысл: Действовать так как действуют окружающие. Эту поговорку используют часто заграницей, когда иностранные привычки и нравы отличаются от собственных. Дословный перевод: Находясь в Риме, веди себя как римлянин. Русский аналог: Со своим самоваром в гости не ходят. 4. "The squeaky wheel gets the grease."Смысл: Вы можете получить более лучшее обслуживание, если пожалуйтесь на него. Если вы будете прост терпеть неудобства то никто вам не поможет. Надо что-то делать, чтоб что-то изменилось! Дословный перевод: Смазывают прежде колесо, которое скрипит. Русский аналог: Под лежачий камень вода не течет. Хочешь жить, умей вертеться. 5. "When the going gets tough, the tough get going."Смысл: Сильные люди не сдаются когда наступают трудности. Они начинаю работать больше! Дословный перевод: ... Русский аналог: - Близко - да склизко, далеко - да легко.