нужно десять вопросов для кроссворда на тему десятичные дроби и ответы к ним

1. Как называется дробь 0,2222222? (десятичная бесконечная периодическая) 2. как называется дробь 8,25798631457...? (десятичная бесконечная непериодическая) 3. как называется число, стоящее до запятой? (целое) 4. Чаще каких дробей используют десятичные? Это объясняется удобством записи. (обыкновенных) 5. Как называются числа после запятой? (дробная часть) 6. Как называется дробная часть,стоящая после запятой на третьем месте? (тысячная) 7.Как называется дробная часть,стоящая после запятой на втором месте? (сотая) 8. Как называется дробь 0,25 (десятичная конечная) 9. При умножении десятичных дробей, сколько цифр отделяется запятой слева направо? (столько же, сколько всего знаков после запятой в сомножителях) 10. При переводе десятичной дроби в обыкновенную, числа после запятой записываются? (в знаменатель)