нужно эти записать слова в две группы стрела, глазок, посуда, ядовитый, бедняк, одежда, деревья, дрозды.какие это группы

По моему мнению здесь много групп. Вот, например: первая группа - множественные и единственные числа; вторая группа - мужской и женский рода; третья группа - имена существительные и имена прилагательные. Мне больше нравится первая группа и я бы написала так: стрела, глазок, ядовитый, бедняк, посуда, одежда; деревья, дрозды.