Нужно ли изучать все загадочное?Привести пример из произведения! не менее 5 предложений
Разное
Нужно ли изучать все загадочное?Привести пример из произведения! не менее 5 предложений
Ответ(ы):
Гость:
Артур Конан Дойл / Собрание сочинений. Приключения Шерлока Холмса Известный всеми герой широко использовал метод индукции, чтобы раскрывать загадочные преступления
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