Нужно на каждый стиль составить по 3 предложения. 1) Научный 2) Разговорный 3) Публицистический 4) Официально-деловой

1) Последний рекорд высоты секвойи вечнозеленой составляет 115.25 м. Это дерево-рекордсмен находится в Национальном парке секвой. Название дерево получило от вождя индейцев чероки по имени Секвойя. 2)Слушай, эта Маша такая шестерка! Вчера мы всем классом сбежали с русского, а она пошла и разболтала все директору. Вот училка орать будет... 3) не в курсе.... 4)Прошу мою дочь, Ромашкову Елену Романовну, зачислить на курсы Английского. Курсы будет проводить Долинова Нина Ивановна. Подпись прилагается.