Нужно написать доклад по географии на тему ,, Роль географии в современном мире" Помогите пожалуйста!!!СРОЧНО!!!

Роль географии в современном мире огромна. География касается всех сторон жизни человека, общества, наиболее тесно связана с реальной жизнью каждого гражданина страны; это: природа, труд, хозяйственная деятельность, отдых и др. Теперь люди очень часто путешествуют, посещают различные страны, а значит – огромные расстояния теперь не являются существенной преградой. И если когда-то географию можно было назвать наукой для общего ознакомления с миром, то сейчас она – важная часть всего образовательного процесса, такая же, как, например, изучение иностранных языков. Государства, их столицы, климат и т.д. – без знаний всего этого в современном мире прожить можно, но так как границы государств постепенно стираются, уроки географии становятся все более важными. Пространство в географии представляет собой не просто оболочку происходящих в нем процессов, а активный фактор, влияющий на характер самих этих объектов - хозяйственных, экономических, природных, общественных. Так, с точки зрения "чистой" экономики, не очевидно, почему два построенных по одному типовому проекту завода, но в разных регионах страны работают с различной эффективностью. Или - почему две одинаковые квартиры, расположенные на одинаковых этажах одинаковых домов, один из которых построен в центре города, а другой - в промышленной окраине, имеют разную цену. Для географа ответ ясен: в первую очередь, из-за различного географического положения, из-за различий в "качествах" пространства.