Нужно написать как возникло скотоводство в древности пож( примерно 1 листик

Оседлая жизнь облегчила человеку переход к скотоводству. Охотники давно уже одомашнили некоторых животных. Первой была одомашнена собака. Она сопровождала человека на охоте, охраняла стоянку. Удалось приручить и других животных — свиней, коз, быков. Покидая стоянку, охотники убивали животных. С того времени, как племена перешли к оседлости, люди пере­стали убивать пойманных детенышей животных. Они научились использовать не только мясо животных, но и их молоко. Одомашнение животных дало человеку лучшую пищу и одеж­ду. Люди получили шерсть и пух. При помощиверетена они су­чили из шерсти и пуха нитки, затем ткали из них шерстяные ткани. Олени, быки, а позднее и лошади стали употребляться для перевозки тяжестей. В беспредельных степях Центральной Азии, Юго-Восточной Европы и Северной Африки появились кочевые пастушеские пле­мена. Они разводили скот и выменивали мясо, шерсть и шкуры на хлеб у земледельцев, ведших оседлую жизнь. Возникает обмен — торговля. Появляются особые места, куда в известное Время собирались люди специально для обмена. Отношения между кочевниками-скотоводами и оседлыми зем­ледельцами часто были враждебными. Кочевники нападали на оседлое население и грабили его. Земледельцы угоняли у кочев­ников скот. Скотоводство развивается из охоты и поэтому, как и охота, является главным занятием мужчины. Скот принадлежит мужчине, так же как и все, что удается получить в обмен на скот. Значение женского труда у племен, перешедших к скотоводству, отступает на задний план по сравнению с трудом мужчины. Гос­подство в роде и племени переходит к мужчине. Материнский род сменяется отцовским родом. Сыновья, раньше остававшиеся в роде матери, теперь входят в род отца, становятся его соро­дичами и могут наследовать его имущество. Такое?