Нужно написать сочинение на тему Отношения человека к братьям нашим меньшим 100-150 сло,ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НАДО

Отношение человека к братьям нашим меньшим Не случайно животные называются меньшими братьями человека. Наши меньшие братья порой могут быть более искренними и преданными, чем некоторые люди. И отношение человека к таким слабым и беззащитным существам может многое рассказать об этом человеке. Животные не способны дать сдачи, поэтому , к сожалению, нередко по отношению к ним нредко проявляется жестокость со стороны людей. Больше не смогла :D