Нужно написать своё мнение, как вы думаете, в чем плюс того, что территория России самая большая? И какие в этом минусы? Не менее 5 предложений.

Россия-самое большое государство в мире по площади. Плюсы в этом огромные: большие запасы полезных ископаемых, расселение населения неплотное (как в Китае, например :D). Также разнообразие почв: чернозем, нечернозем и тд. Минусы такой обширной территории тоже присутствуют. На севере, например, вечная мерзлота, что не позволяет заниматься с/х. Не везде рельеф пригоден для жизни.