нужно объяснить значения слов: ОЗАРЕНА, и ВОВСЕ.

нужно объяснить значения слов: ОЗАРЕНА, и ВОВСЕ.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
значения слова ОЗАРЕНА-освещать, заливать светом значения слов ВОВСЕ- совсем, совершенно(наречие)
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