Нужно описание Блудого болота и Слепой елани из сказки - были "Кладовая солнца " . М.М. Пришвин

Блудово болото было богато на запасы горючего, торфа, тысячи лет это сохраняется под водой и болото становится кладовой солнца, и потом вся эта кладовая солнца, как торф, достается человеку в наследство. С одной стороны, это сказочное место, где под ногами трясина, растут ёлочки-старушки, летает ворон, говорящий на своём языке, болото, враждебное человеку. С другой стороны, автор говорит от имени разведчиков природных богатств, что Блудово болото “со всеми огромными запасами горючего торфа есть кладовая солнца”.“Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнца, и потом вся эта кладовая солнца, как торф, достаётся человеку в наследство”.