Нужно определить языковые средства, храктерные для данного текста. Наша Земля -огромный Эрмитаж несущийся в космическом пространстве, этот музей сотворенный руками миллионов п околений уже не в состоянии вынести безум...
Разное
Нужно определить языковые средства, храктерные для данного текста. Наша Земля -огромный Эрмитаж несущийся в космическом пространстве, этот музей сотворенный руками миллионов п околений уже не в состоянии вынести безумной и безудержной эксплуатации своих богатств .У нашей цивилизации единственный шанс сохраниться- ответственность действий и поступков, понимание взаимосвязей всех явлений, отказ от безумных и самоубийственных попыток переупрямить саму Природу.
Ответ(ы):
Гость:
Тип речи научный Стильнаучно- познавательный
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