Нужно перевести с русского на английский! Я играю в шахматы редко. В детстве я играл в шахматы гораздо чаще. Обычно я играл в шахматы с отцом вечерами с 8 до 9. Иногда я играл , пока не выигрывал хотя бы раз. Он был п...

Нужно перевести с русского на английский! Я играю в шахматы редко. В детстве я играл в шахматы гораздо чаще. Обычно я играл в шахматы с отцом вечерами с 8 до 9. Иногда я играл , пока не выигрывал хотя бы раз. Он был превосходный шахматист. Он уже до шестнадцати лет дважды участвовал в соревнованиях среди школьников и всегда был в тройке сильнейших. А с 1980 года он неизменно участвует в соревнованиях любителей и часто получает призы. Вчера я наблюдал, как он играл с нашим соседом на даче. Они сыграли две партии. Завтра он будет играть с братом. Они будут играть, пока не стемнеет. А я сейчас больше люблю наблюдать, чем играть. Впрочем, иногда, пока готовится обед, я поигрываю в шахматы с компьютером. Мой сын говорит, что он тоже будет играть в шахматы с компьютером, когда вырастет. Дедушка его уже начал учить играть в шахматы. Я знаю, что ты начал играть в шахматы. Тебя научил отец? Когда он учил играть тебя в шахматы? Ты уже участвовал в соревнованиях? Ты участвовал в этом году? Ты участвовал в прошлом году? Будешь участвовать еще? Желаю удачи!