нужно подобрать эпитеты по " форме", "цвету" и " оценке" пожалуйста помогите
Разное
нужно подобрать эпитеты по " форме", "цвету" и " оценке" пожалуйста помогите
Ответ(ы):
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Синий платок, Белая берёза, красный горшок, зелёный луг, алые паруса, лимонный свет- Цвет Круглый стол, круглая печать, прямоугольный стол - форма Красивый шарф, замечательный день, прекрасная погода, чудесный вечер, ужасное утро - оценка
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