НУЖНО ПОСТАВИТЬ ЗАПЯТЫЕ ИЛИ ТОЧКИ. Земля покрылась снегом в полях и лесах бродит зима с горки ветер сдул белый наряд зимы показалась мерзлая бурая земля вот и солнышко тихий з вон капели будит лес под снегом журчит св...
НУЖНО ПОСТАВИТЬ ЗАПЯТЫЕ ИЛИ ТОЧКИ. Земля покрылась снегом в полях и лесах бродит зима с горки ветер сдул белый наряд зимы показалась мерзлая бурая земля вот и солнышко тихий з вон капели будит лес под снегом журчит светлый ручей песня птиц разнеслась по глухим тропам.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Земля покрылась снегом. В полях и лесах бродит зима. С горки ветер сдул белый наряд зимы, показалась мерзлая бурая земля. Вот и солнышко! Тихий звон капели будит лес, под снегом журчит светлый ручей, песня птиц разнеслась по глухим тропам.