НУЖНО ПОСТАВИТЬ ЗАПЯТЫЕ ИЛИ ТОЧКИ. Земля покрылась снегом в полях и лесах бродит зима с горки ветер сдул белый наряд зимы показалась мерзлая бурая земля вот и солнышко тихий з вон капели будит лес под снегом журчит св...

НУЖНО ПОСТАВИТЬ ЗАПЯТЫЕ ИЛИ ТОЧКИ. Земля покрылась снегом в полях и лесах бродит зима с горки ветер сдул белый наряд зимы показалась мерзлая бурая земля вот и солнышко тихий з вон капели будит лес под снегом журчит светлый ручей песня птиц разнеслась по глухим тропам.