нужно придумать небылицу желательно складную ну или с рифмой:Зима.На деревьях........С неба........................................................... ........................................................................ Ребята.................................................................................................................................

Зима. На деревьях листочки зелёненькие.С неба падают цветочки. Ребята побежали кататься на санках по асфальту. Ну как-то так вот.