нужно придумать небылицу:Зима.На деревьях......................................................................С неба................................. .....................................................................
нужно придумать небылицу:Зима.На деревьях......................................................................С неба................................. .................................................................................................. Ребята.................................................................................................................................
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Зима. На деревьях распустились цветы: орхидеи, розы, ромашки, хризантемы, лилии, сирень . С неба падал радужный, похожий на маленькие луны дождь. Ребята купались в лужах:)