Нужно разобрать предложение (грамматическая основа, характеристика, схема) И бедного, ни в чем не повинного, Семенюту во время перемены волокут к инспектору, который трясет се дой козлиной бородой и равномерно тюкает ...
Нужно разобрать предложение (грамматическая основа, характеристика, схема) И бедного, ни в чем не повинного, Семенюту во время перемены волокут к инспектору, который трясет се дой козлиной бородой и равномерно тюкает Семенюту по темени старым, окаменелым пальцем.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Повествоват., невоскл., сложноподчинённое, с придаточным определительным: 1. Главное: простое, односоставное, неопред-личное - сказуемое ВОЛОКУТ, распростран., осложнено причастным оборотом: НИ В ЧЁМ НИ ПОВИННОГО 2. Придаточное: простое, двусоставное, КОТОРЫЙ ТРЯСЁТ И ТЮКАЕТ, распростр., осложнено однородными определениями: СТАРЫМ, ОКАМЕНЕЛЫМ. Схема: Квадратные скобки,запятая, круглые скобки, в них союзное слово который.