Нужно разобрать предложение (грамматическая основа, характеристика, схема) И бедного, ни в чем не повинного, Семенюту во время перемены волокут к инспектору, который трясет се дой козлиной бородой и равномерно тюкает Семенюту по темени старым, окаменелым пальцем.