Нужно сделать полный разбор предложения- "Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз не скажу." Заранее благодарен.

Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз не скажу. [Не - частица, всякий - прил. тебе-сущ. это- причастие. да-частица, и-союз, раз-сущ., не-частица, скажу- глагол(буд.вр) ] (Повествовательное, распростронённое, осложнено однородными членами )