Нужно сочинение на тему ,,Что я делаю для того чтобы мои родители были счастливы"

Гость: Гость:

Я знаю, что для счастья моей мамы надо немного. Маме хочется, чтобы я прислушивался к её советам, потому что она всегда говорит правду, и никогда плохого не скажет. Для неё самое главное слушаться, учиться хорошо и иметь преданных друзей. Но я не всегда выполняю её требования, и маму это очень огорчает. Я буду стараться слушать маму, так как мама у меня одна!