нужно составить рассказ по пословице меньше знаешь крепче спишь

Кошка с котятами. Сегодня ко мне приходила моя подружка Катя. Мы с ней видимся каждый день, играем, рисуем, читаем. Она мне рассказала историю о том, как сегодня она шла из магазина и увидела под деревом, прямо под открытым небом, кошку с маленькими котятами. Видно было, что они недавно родились. Катя подошла, погладила каждого котенка, отломила горбушку хлеба и дала кошке. Кошка была голодна и быстро съела хлеб. Так как у Кати дома уже есть кошка Мурка, она не могла взять домой коробку с котятами, да и мама всё равно не разрешила бы. Её это очень расстроило, но делать было нечего, пришлось идти домой без них. А поздно вечером начался сильный дождь. Я всё никак не могла забыть эту бездомную кошку с маленькими котятами. Я всё переживала. Как они там? Им же холодно, мокро. Я не находила себе места, всё думала о них. Пришло время ложиться спать, а я не могла уснуть. Всю ночь проворочалась и к утру не выспалась. Я быстро оделась, схватила портфель и пулей вылетела на улицу. Дерево это росло у нашего подъезда. Я подбежала к нему, хотела посмотреть, как же они там, не замерзли ли и была приятно удивлена. Коробка оказалась пуста. Только из под лесенки ведущей в подъезд было слышно жалобное попискивание. Оказывается, когда начался дождь, кошка своих котят перетащила под лесенку, где тепло и сухо. Не стоило мне так переживать за них, впереди тяжелый учебный день, а я не выспалась. Теперь я понимаю смысл пословицы "меньше знаешь, крепче спишь".