Нужно составить стишок с именем Катя, дополнительные слова душевная, добрая, интеллектуальная, умная, креативная, любит саморазвитие, Есенина, комиксы, психология и йога с: То есть, описание)

Жила-была девочка по имени Катя Умная и добрая, как всегда кстати. Душевная и креативная, Самое главное - не противная. Добрая, интеллектуальная, Самая нормальная. Любит саморазвитие и Есенина, Читает комиксы про Ленина, И подсказал ей Гога: Ещё психология и йога!