Нужно срочно!!!!Помогите, пожалуйста!!!!.один раствор содержит 30 % по объему азотной кислоты, а второй 55% азотной кислоты. сколько нужно взять первого и второго раствора, чт обы получить 100 л 50%-ного раствора азот...

Нужно срочно!!!!Помогите, пожалуйста!!!!.один раствор содержит 30 % по объему азотной кислоты, а второй 55% азотной кислоты. сколько нужно взять первого и второго раствора, чт обы получить 100 л 50%-ного раствора азотной кислоты!!!