Нужно срочно!!!!Помогите, пожалуйста!!!!.один раствор содержит 30 % по объему азотной кислоты, а второй 55% азотной кислоты. сколько нужно взять первого и второго раствора, чт обы получить 100 л 50%-ного раствора азот...
Нужно срочно!!!!Помогите, пожалуйста!!!!.один раствор содержит 30 % по объему азотной кислоты, а второй 55% азотной кислоты. сколько нужно взять первого и второго раствора, чт обы получить 100 л 50%-ного раствора азотной кислоты!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Хл-30%.(100-х)-55% 30х+55(100-х)=50*100 30х+5500-55х=5000 -25х=-500 х=20л-30% 100-20=80л-55%