Нужно указать допустимые значения переменной в выражении: 3а ______ 2а+25

Нужно указать допустимые значения переменной в выражении: 3а ______ 2а+25

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Знаменатель должен быть отличен от нуля: Ответ: все числа, кроме -12,5.
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