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Нужно уменьшить число 72 на 12,5%
Нужно уменьшить число 72 на 12,5%
Ответ(ы):
Ответил Гость:
75- 100% х - 87.5% х= 65.625
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